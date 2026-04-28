قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقًا لمتهمين، بعد إدانتهما بقتل المجني عليه أسامة عوض محمد موسى، داخل منزله بدائرة مركز دمنهور، باستخدام أسلحة بيضاء.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل عدلي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ميسرة الدسوقي عبد السميع، ومحمد عبدالقادر عبدالحميد، وحسام محمد أبو فطيرة.

إحالة أوراق المتهمين للمفتي

كانت المحكمة أحالت خلال الجلسة السابقة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، عقب الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة ودفاع المدعين بالحق المدني والمتهمين، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

تفاصيل الجريمة

كشفت أوراق القضية رقم 22462 لسنة 2025 جنح مركز دمنهور، والمقيدة برقم 1995 لسنة 2025 جنايات كلي وسط دمنهور، أن المتهمين أشرف محمود علي عيد، 30 عامًا، عامل، ومحمد محمد علي يوسف البقاش، 24 عامًا، عامل بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه، وأعدا سكاكين لتنفيذ جريمتهما.

وتوجه المتهمان إلى منزل المجني عليه يوم 21 سبتمبر 2025، وما إن ظفرا به حتى انهالا عليه بعدة طعنات متفرقة في الرأس والجسد، ما أدى إلى إصابته إصابات بالغة أودت بحياته في الحال، وفقًا لما أثبته التقرير الطبي وتحريات جهات التحقيق.

اتهامات النيابة

وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، كما أسندت إليهما إحراز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

قرار الإحالة

أحال المستشار عمرو عوض، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، المتهمين إلى محكمة جنايات دمنهور، مع استمرار حبسهما احتياطيًا على ذمة القضية، حتى صدر الحكم المتقدم.