شهد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، والمستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار الدكتور يحيى أحمد البنا رئيس محكمة استئناف أسيوط، الاحتفالية التي أقيمت بقاعة العدالة بمجمع محاكم أسيوط، بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المحكمة، وذلك بحضور نخبة من رجال القضاء والقيادات الدينية والأكاديمية والتنفيذية.



شارك في الاحتفال عدد من كبار رجال القضاء، من بينهم المستشار فواز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد عبدالعال النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار عابد راشد النائب الثاني لرئيس المحكمة، إلى جانب المستشار أحمد رفعت الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى.

كما حضر ممثلون عن الأزهر والكنيسة، وعدد من القضاة والمحامين العموم ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

كلمة محافظ أسيوط في احتفالية محكمة الاستئناف



وفي كلمته، أكد محافظ أسيوط أن الاحتفال باليوبيل المئوي يعكس ما يحظى به القضاء المصري من دعم واهتمام في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الدولة تضع تطوير منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون ضمن أولوياتها، باعتبار القضاء المستقل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار.



أوضح المحافظ أن السنوات الأخيرة شهدت نقلة نوعية في تحديث البنية القضائية، من خلال التوسع في تطبيقات العدالة الرقمية وميكنة الخدمات، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدًا أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة لدعم مسيرة التنمية الشاملة.

وأعرب اللواء محمد علوان عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة، مؤكدًا أن محكمة استئناف أسيوط ظلت على مدار قرن كامل رمزًا للعدالة ومنارة لترسيخ سيادة القانون في صعيد مصر، وموجهًا التحية إلى القضاة والعاملين بالمحكمة تقديرًا لدورهم في تحقيق العدل والإنصاف.

فيلم وثائقي يستعرض قرنًا من العطاء بمحكمة استئناف أسيوط

تضمنت فعاليات الاحتفال عرض فيلم وثائقي بعنوان "محكمة استئناف أسيوط.. تاريخ عريق"، استعرض تاريخ المحكمة منذ تأسيسها عام 1926، مرورًا بمراحل تطورها، وصولًا إلى أعمال التحديث الأخيرة، والتي شملت إنشاء قاعات جديدة ومرافق خدمية متطورة مثل مكتب الترجمة والرقمنة ومكتبة متخصصة.



من جانبه، أكد المستشار عاصم الغايش أن محكمة استئناف أسيوط تمثل سجلًا وطنيًا حافلًا بالإسهامات في ترسيخ العدالة، مشددًا على أهمية استمرار تطوير المنظومة القضائية ودعم رسالة القضاء في حماية الحقوق والحريات.

كما شدد المستشار الدكتور يحيى أحمد البنا على أن المحكمة ستواصل أداء رسالتها في ترسيخ قيم العدالة والنزاهة.



شهد ختام الاحتفالية تكريم عدد من القيادات، في مقدمتهم محافظ أسيوط ورئيس محكمة النقض، وعدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب رؤساء محكمة استئناف أسيوط السابقين وكبار القضاة، مع توثيق المناسبة بالصور التذكارية.

وعلى هامش الاحتفال، تم افتتاح مكتبة محكمة استئناف أسيوط التي تضم نحو 11 ألف كتاب ومخطوطات نادرة، يعود بعضها إلى القرن الثامن عشر، بالإضافة إلى افتتاح المكتب الأمامي للمحكمة، الذي يضم 20 موظفًا و10 نوافذ خدمية، بينها نافذة مخصصة لذوي الهمم، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع إنجازها