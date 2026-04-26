طالب أحمد عزت بر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، بصفته محامي المجني عليهم في واقعة التعدي على أب ونجله بقرية باسوس بالقناطر الخيرية، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدًا تضامنه مع طلبات النيابة العامة خلال مرافعتها، كما طالب بتعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف وواحد جنيه.

مرافعة النيابة العامة

وقدمت النيابة العامة، ممثلة في المستشار كريم يحيي يوسف، مرافعة وصفت بالنارية، أكدت خلالها أن الجريمة هزت الرأي العام وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها لم تقتصر على المجني عليهما فقط، بل أثارت حالة من الذعر بين المواطنين، واعتُبرت اعتداءً سافرًا على القانون وهيبة الدولة.

تفاصيل الواقعة وأثرها

وأضافت النيابة أن المتهمين لم يكتفوا بالاعتداء على رجل أعزل، بل امتد الاعتداء إلى طفل صغير لم يتجاوز الخامسة من عمره، كان برفقة والده أثناء عودته من الصلاة في أول أيام شهر رمضان، حيث تعرضا لحالة رعب شديدة بعد أن تحولت طريق العودة إلى مسرح لجريمة باستخدام أسلحة نارية داخل منطقة سكنية.

ملابسات الجلسة وأمر الإحالة

وبدأت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، ومحمد عبد المعز الغمراوي، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية، حيث أحضرتهم مأمورية من مركز شرطة القناطر الخيرية.

وتضمن أمر الإحالة اتهام 7 أشخاص بالشروع في قتل المجني عليه ونجله، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، واستعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية وسط منطقة سكنية، مما عرض حياة المواطنين للخطر.

