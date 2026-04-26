استعدادًا للصيف.. رئيس "مياه الإسكندرية" يتابع رفع كفاءة المحطات (صور)

كتب : محمد البدري , محمد عامر

06:58 م 26/04/2026
    إحلال وتجديد محطات مياه الشرب بالإسكندرية (4)
    إحلال وتجديد محطات مياه الشرب بالإسكندرية (6)
    إحلال وتجديد محطات مياه الشرب بالإسكندرية (7)
    إحلال وتجديد محطات مياه الشرب بالإسكندرية (8)
    إحلال وتجديد محطات مياه الشرب بالإسكندرية (3)
    إحلال وتجديد محطات مياه الشرب بالإسكندرية (9)
    إحلال وتجديد محطات مياه الشرب بالإسكندرية (10)
    إحلال وتجديد محطات مياه الشرب بالإسكندرية(5)
    إحلال وتجديد محطات مياه الشرب بالإسكندرية (2)

أجرى المهندس السيد ريان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، جولة ميدانية موسعة لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد بعدد من المحطات الحيوية، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الصيف، الذي يشهد زيادة ملحوظة في معدلات الاستهلاك.

متابعة أعمال محطة الكيلو 40

واستهل رئيس الشركة جولته بتفقد أعمال الإحلال بالخزان رقم 4 بمحطة مياه الكيلو 40، حيث تابع سير العمل، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة المهنية.

أعمال خط مياه قطر 1500 مم

كما تابع أعمال نقل وتعديل أجزاء من خط مياه قطر 1500 مم المغذي لرافع برج العرب، وذلك بسبب تعارضه مع تنفيذ محور القوس الغربي بالطريق الجديد بطريق برج العرب وخط القطار السريع.

تفقد محطة المنشية 1

واختتم المهندس السيد ريان جولته بالمرور على محطة مياه المنشية 1، حيث تفقد أعمال الصيانة الجارية، في إطار خطة الشركة الشاملة لرفع كفاءة المحطات استعدادًا لفصل الصيف.

تأكيد على جودة الخدمة

وأكد رئيس شركة المياه أن أعمال الإحلال والتجديد تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على كفاءة واستدامة منظومة مياه الشرب، مشددًا على تذليل أي معوقات قد تواجه فرق العمل لضمان تقديم خدمة مستقرة وآمنة للمواطنين.

أخبار الإسكندرية محطات مياه الشرب فصل الصيف مياه الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

متحدث الوزراء يكشف أسباب عودة مواعيد الغلق لطبيعتها.. وهذا موقف العمل عن
أخبار مصر

متحدث الوزراء يكشف أسباب عودة مواعيد الغلق لطبيعتها.. وهذا موقف العمل عن
بعد انتهاء الـ90 يومًا.. أي السيناريوهات المتوقعة لحرب إيران؟
شئون عربية و دولية

بعد انتهاء الـ90 يومًا.. أي السيناريوهات المتوقعة لحرب إيران؟
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
أخبار مصر

بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
"قبل مباراة الغد".. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري
رياضة محلية

"قبل مباراة الغد".. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري
بلوك جريء- هكذا نسقت مي عمر إطلالتها
الموضة

بلوك جريء- هكذا نسقت مي عمر إطلالتها

تحرك عاجل.. الاستثمار تحذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟