أجرى المهندس السيد ريان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، جولة ميدانية موسعة لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد بعدد من المحطات الحيوية، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الصيف، الذي يشهد زيادة ملحوظة في معدلات الاستهلاك.

متابعة أعمال محطة الكيلو 40

واستهل رئيس الشركة جولته بتفقد أعمال الإحلال بالخزان رقم 4 بمحطة مياه الكيلو 40، حيث تابع سير العمل، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة المهنية.

أعمال خط مياه قطر 1500 مم

كما تابع أعمال نقل وتعديل أجزاء من خط مياه قطر 1500 مم المغذي لرافع برج العرب، وذلك بسبب تعارضه مع تنفيذ محور القوس الغربي بالطريق الجديد بطريق برج العرب وخط القطار السريع.

تفقد محطة المنشية 1

واختتم المهندس السيد ريان جولته بالمرور على محطة مياه المنشية 1، حيث تفقد أعمال الصيانة الجارية، في إطار خطة الشركة الشاملة لرفع كفاءة المحطات استعدادًا لفصل الصيف.

تأكيد على جودة الخدمة

وأكد رئيس شركة المياه أن أعمال الإحلال والتجديد تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على كفاءة واستدامة منظومة مياه الشرب، مشددًا على تذليل أي معوقات قد تواجه فرق العمل لضمان تقديم خدمة مستقرة وآمنة للمواطنين.