قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستنتصر.

وأضاف ترامب في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الأحد، "أنه إذا أراد الإيرانيون الحديث فبإمكانهم الاتصال بالولايات المتحدة، ويمكن إجراء المحادثات عبر الهاتف".

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أن ما تم القيام به كان ينبغي فعله خلال الـ47 عامًا الماضية.

وأكد ترامب، أن الولايات المتحدة لديها كل الأوراق، بينما لا تملك إيران أي أوراق، مضيفا أنه إذا أراد الإيرانيون التفاوض فيمكنهم الاتصال بواشنطن.

وأشار ترامب "إلى أن بعض الأطراف التي يتم التعامل معها حاليا بشأن إيران "عقلانية للغاية"، بينما البعض الآخر ليس كذلك"، مؤكدًا وجود الكثير من الصراع الداخلي داخل النظام الإيراني.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة ستخرج منتصرة، وأن إيران لا يمكنها بأي حال من الأحوال امتلاك سلاح نووي.

وذكر ترامب: "آمل ألا نضطر للتعامل عسكريًا مع ما تبقى من النظام الإيراني"، مضيفًا: "سنأخذ الغبار النووي الإيراني وذلك جزء من مفاوضاتنا"، ومؤكدًا أن ما تقوم به الولايات المتحدة بشأن إيران "خدمة للعالم".