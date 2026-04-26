شهدت محكمة جنايات فوه بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الأحد، تجمع أسرة لاعب الكاراتيه ضحية عامل طعنه بسلاح أبيض "سكين" بقرية دمرو الحدادي التابعة لمركز سيدي سالم، لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بقتله، وسط حالة من الحزن والترقب لبدء إجراءات المحاكمة.

وخلال تواجد اسرة المجني عليه في محيط محكمة جنايات فوه حملت أسرته الصور والبانرات الخاصة به والميداليات وشهادات التقدير التي حصل عليها طوال ممارسته للعبة الكاراتيه، ومشاركته في ألبطولات.

طالبت والدة المجني عليه بالقصاص من المتهم مؤكدة ان القصاص من المتهم سوف يهدأ نيران قلبها بعد فقدانها اعز مالديها.

وتنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات فوه، اليوم، محاكمة عامل عشريني، متهم بقتل أحد أبطال لعبة الكاراتيه بالمحافظة، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، داخل الحقول الزراعية بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم، وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهما.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السيد عبده، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز مطر، وممدوح علي غالي، وبحضور سكرتير الجلسة عمرو جمال، وذلك في القضية رقم 245 لسنة 2026 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 16 لسنة 2026 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار منير صالح، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ، قد أحال المتهم "حمادة ماهر أبوزيد خليفة"، 20 عامًا، والمقيم بقرية دمرو، إلى محكمة جنايات فوه، لاتهامه بقتل المجني عليه "محمد السيد حسن السيد"، عمدًا، في 26 ديسمبر 2025.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم تعدى على المجني عليه بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض، استقرت إحداها في منطقة الصدر، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته، وفقًا لما ورد بتقرير الصفة التشريحية.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات المقبلة إلى مرافعات الدفاع، وشهود الواقعة، تمهيدًا للفصل في القضية.