أكد النائب ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مراكز الشباب وضرورة ربطها بدورة الألعاب الأوليمبية 2028.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، وبحضور وزير الشباب والرياضة.

وقال: إن عدد مراكز الشباب يبلغ نحو 4600 مركز، وهو رقم كبير جدًا، يُعد أكبر شبكة بنية تحتية شبابية على مستوى المنطقة العربية.

وأضاف: ملف مراكز الشباب يجب أن يكون ملفًا وطنيًا قوميًّا لبناء الإنسان أولًا وصناعة الأبطال.

وتابع: إذا كنا نتحدث عن أولمبياد 2028، فلا بد أن نعمل عليها بشكل منظم، لا أن يكون الاستعداد بشكل لحظي أو موسمي، بحيث لا نفاجأ باقتراب البطولة فنبدأ التحفيز والاستعداد بشكل متأخر.

وأضاف: أقترح عددًا من الإجراءات، منها: إعادة هيكلة مراكز الشباب لتصبح مراكز لاكتشاف المواهب مبكرًا، عبر برامج تقييم دورية بالتعاون مع الاتحادات الرياضية وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للموهوبين رياضيًّا لمتابعتهم وتطويرهم بشكل علمي ومستمر وتوفير مدربين مؤهلين على أعلى مستوى، وربط مراكز الشباب بالأندية الكبرى والمنتخبات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لرعاية المواهب وتوفير الدعم المالي والاستثماري.

واختتم: صناعة بطل أولمبي تبدأ من مراكز الشباب في القرى والنجوع، وليس قبل البطولة مباشرة.