وصل نائب رئيس البرلمان الألماني أوميد نوريبور، إلى السعودية لإجراء محادثات حول تداعيات حرب إيران وسبل الخروج من الأزمة.

وبحسب بيانات أحد مساعديه، فقد هبط نوريبور في العاصمة الرياض، حيث من المقرر أن يستقبله من بين آخرين وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

كما يعتزم نوريبور لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، حيث من المنتظر أن يتركز النقاش حول الصراع مع جماعة الحوثيين، وفقا لما أعلنه مكتب نوريبور.

ووفقا للبيانات، سيزور نائب رئيس البرلمان الألماني المنتمي لحزب الخضر أيضا دولة الإمارات.

وفي أبوظبي من المقرر إلى جانب مواعيد أخرى عقد لقاء مع وزير الصناعة سلطان أحمد الجابر.

وفي ظل المفاوضات الجارية في باكستان، يسعى نوريبور إلى تكوين صورة عن الوضع في المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بأمن دول الخليج وتأثيرات ذلك على سوق النفط والطاقة العالمية.

كما من المقرر أن تتناول المحادثات آخر تطورات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وبدأت حرب إيران في أواخر فبراير 2026 بهجمات شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران. وردت إيران باستهداف مواقع في إسرائيل ومنطقة الخليج، من بينها قواعد عسكرية أمريكية.

وكان نوريبور، الذي ولد وقضى طفولته في إيران، قد قال قبل أيام في إشارة إلى بلده الأصلي: "من المهم الآن عدم إغفال المعاناة المستمرة للسكان المدنيين والسجناء السياسيين هناك".