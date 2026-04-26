سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق.. ارتفاع الأسمنت

كتب : ميريت نادي

10:34 ص 26/04/2026

ارتفعت أسعار الأسمنت، والحديد الاستثماري، في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد 26-4-2026، بينما انخفضت أسعار حديد عز، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن حديد عز: 39092.31 جنيه، بتراجع 138.47 جنيه.

سعر طن الحديد الاستثماري: 37261.54 جنيه، بزيادة 174.51جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4207.69 جنيه، بزيادة 60.83 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عليكم الاعتراف بالخلل".. نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قوية قبل مواجهة
رياضة محلية

"عليكم الاعتراف بالخلل".. نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قوية قبل مواجهة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟
شئون عربية و دولية

مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟
شيرين عبد الوهاب توجه رسالة خاصة لهاني شاكر بعد أزمته الصحية
زووم

شيرين عبد الوهاب توجه رسالة خاصة لهاني شاكر بعد أزمته الصحية
صياد يبهر المصطافين على شاطئ بورسعيد برقصة مميزة على أنغام السمسمية (فيديو
أخبار المحافظات

صياد يبهر المصطافين على شاطئ بورسعيد برقصة مميزة على أنغام السمسمية (فيديو
أجواء ربيعية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة المقبلة
أخبار مصر

أجواء ربيعية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة المقبلة

وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟
أجواء ربيعية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة المقبلة