سعر الذهب اليوم في مصر يعود الانخفاض ببداية تعاملات الأحد

كتب : ميريت نادي

09:23 ص 26/04/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر، بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الأحد 26-4-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4665 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 6000 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى7000 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8000 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 56000 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80000 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 248800 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 400000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33% إلى نحو 4709 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

نادية مصطفى تكشف تطورات حالة هاني شاكر: يحتاج للدعاء
كلية القرآن الكريم ترد على صاحب واقعة الزي الأزهري في مدرجات الزمالك
"كانت في الشيفت".. زوج ممرضة يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاتها بالمنوفية
الخارجية الروسية: العالم ينزلق نحو نزاع مباشر بين القوى النووية الكبرى
"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد بعد الفوز على ساوثهامبتون
