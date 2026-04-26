بالصورـ محافظ أسيوط يضع حجر الأساس لمبنى إداري ومركز تكنولوجي بحي شرق

كتب : محمود عجمي

10:27 ص 26/04/2026 تعديل في 10:27 ص
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    محافظ أسيوط يضع حجر الأساس لمبنى إداري ومركز تكنولوجي بحي شرق
  • عرض 16 صورة
    محافظ أسيوط يضع حجر الأساس لمبنى إداري ومركز تكنولوجي بحي شرق
  • عرض 16 صورة
    محافظ أسيوط يضع حجر الأساس لمبنى إداري ومركز تكنولوجي بحي شرق
  • عرض 16 صورة
    محافظ أسيوط يضع حجر الأساس لمبنى إداري ومركز تكنولوجي بحي شرق
  • عرض 16 صورة
    محافظ أسيوط يضع حجر الأساس لمبنى إداري ومركز تكنولوجي بحي شرق
  • عرض 16 صورة
    محافظ أسيوط يضع حجر الأساس لمبنى إداري ومركز تكنولوجي بحي شرق
  • عرض 16 صورة
    محافظ أسيوط يضع حجر الأساس لمبنى إداري ومركز تكنولوجي بحي شرق
  • عرض 16 صورة
    محافظ أسيوط يضع حجر الأساس لمبنى إداري ومركز تكنولوجي بحي شرق
  • عرض 16 صورة
    محافظ أسيوط يضع حجر الأساس لمبنى إداري ومركز تكنولوجي بحي شرق
  • عرض 16 صورة
    محافظ أسيوط يضع حجر الأساس لمبنى إداري ومركز تكنولوجي بحي شرق
  • عرض 16 صورة
    محافظ أسيوط يضع حجر الأساس لمبنى إداري ومركز تكنولوجي بحي شرق
  • عرض 16 صورة
    محافظ أسيوط يضع حجر الأساس لمبنى إداري ومركز تكنولوجي بحي شرق
  • عرض 16 صورة
    محافظ أسيوط يضع حجر الأساس لمبنى إداري ومركز تكنولوجي بحي شرق
  • عرض 16 صورة
    محافظ أسيوط يضع حجر الأساس لمبنى إداري ومركز تكنولوجي بحي شرق
  • عرض 16 صورة
    محافظ أسيوط يضع حجر الأساس لمبنى إداري ومركز تكنولوجي بحي شرق

وضع اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، حجر الأساس لمشروع إنشاء مبنى إداري جديد ومركز تكنولوجي بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ227، المتزامن مع ذكرى انتصار أهالي قرية بني عديات على الحملة الفرنسية عام 1799، وتنفيذًا لخطة الدولة لتطوير البنية الخدمية ودعم جهود التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضور تنفيذي وبرلماني وإعلامي


جاء ذلك بحضور المهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وأبو العيون إبراهيم، رئيس حي شرق أسيوط ونوابه، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الصحافة والإعلام، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، فضلًا عن حشد من أهالي الحي.

تفاصيل المشروع ومكوناته


وخلال الفعاليات، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من وكيل وزارة الإسكان، أوضح خلاله أن المشروع يأتي ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من البنك الدولي، ويستهدف توفير بيئة مناسبة وآمنة لتقديم الخدمات الإدارية بسهولة ويسر للمواطنين.

المساحة والتكلفة والمدة الزمنية


وأضاف أن المشروع يُقام على مساحة 700 متر مربع بجوار مرسى حورس النهري بشارع المعهد الديني، ويتكون من بدروم وطابق أرضي و11 دورًا علويًا، ويضم مركزًا تكنولوجيًا على مساحة 155 مترًا مربعًا، إلى جانب مكاتب إدارية لتقديم مختلف الخدمات، فضلًا عن مسجد ومحلات تجارية، بتكلفة تقديرية للمرحلة الأولى تبلغ نحو 35 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال 10 أشهر.

توجيهات بسرعة التنفيذ وضمان الجودة


وأكد محافظ أسيوط ضرورة تسريع معدلات التنفيذ، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير القياسية والجداول الزمنية المحددة، مشددًا على أهمية إنشاء المركز التكنولوجي وفق أعلى معايير الجودة، لما له من دور محوري في تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء الإداري.

تنمية الصعيد ورؤية مصر 2030


وأوضح المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية محافظات الصعيد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة تسهم في دفع معدلات الإنجاز والتعامل الفوري مع أي معوقات.

التأكيد على الجودة وتحقيق تطلعات المواطنين


وفي ختام الجولة، شدد اللواء محمد علوان على أن الالتزام بالجودة وسرعة الإنجاز يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يلبي تطلعاتهم ويعزز جهود التنمية داخل محافظة أسيوط.

تطوير متكامل للمنظومة الإدارية


يُذكر أنه جرى مؤخرًا إنشاء مبنى إداري جديد لحي غرب أسيوط يضم مركز معلومات لشبكات المرافق، وذلك في إطار خطة متكاملة لتطوير المنظومة الإدارية والخدمية على مستوى المحافظة.

أسيوط مركز تكنولوجي العيد القومي التنمية المحلية

