لقيت فتاة مصرعها، اليوم الأحد، بعدما صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد أسفل محور منفلوط بمحافظة أسيوط.

بلاغ الأجهزة الأمنية

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بمصرع الفتاة "حنان. م"، 17 عامًا، نتيجة اصطدام قطار بها خلال عبورها السكة الحديد.

الإجراءات القانونية

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.