ألقت قوات الشرطة بمحافظة الإسكندرية القبض على 6 أشخاص، على خلفية مشاجرة نشبت أمام أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة سيدي بشر، التابعة لحي المنتزه أول شرقي المحافظة.

بلاغ بنشوب مشاجرة

تلقى قسم شرطة المنتزه أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بشارع الصاغ محمد عبد السلام بمنطقة سيدي بشر.

تحرك فوري من الشرطة

على الفور، انتقل ضباط القسم إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين أفراد الأمن الإداري بالمستشفى وأسرة فتاة تُدعى «آية. ح. غ»، 25 عامًا، عقب وفاتها إثر خضوعها لعملية تجميل (شفط دهون).

اتهامات بالإهمال الطبي

كشفت التحريات أن المشاجرة اندلعت بعد اتهام أسرة المريضة للطبيب المعالج بالإهمال الطبي والتسبب في وفاتها.

رواية المستشفى

في المقابل، اتهمت إدارة المستشفى أسرة المتوفاة بعدم سداد مبلغ 40 ألف جنيه قيمة العملية، مؤكدة أن الوفاة نتجت عن مضاعفات طبية، نتيجة معاناة المريضة من مشكلات في الرئة.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة المنتزه أول، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.