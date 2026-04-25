وضع اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اليوم حجر الأساس لمشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة مجمع مواقف سيارات الأجرة بنزلة عبد اللاه بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ227، الذي يواكب ذكرى انتصار أهالي قرية بني عديات على الحملة الفرنسية عام 1799، وفي إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز البنية الخدمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

حضور تنفيذي وبرلماني وإعلامي

شهد مراسم وضع حجر الأساس حضور المهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، ويسري سند مدير عام المواقف، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط ونوابه، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فضلًا عن ممثلي الصحافة والإعلام.

مشروع ممول دوليًا ضمن برنامج صعيد مصر

وخلال المراسم، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من وكيل وزارة الإسكان، أوضح خلاله أن المشروع يُنفذ في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي، ويشمل تطوير المنطقة بالكامل على مساحة 24 ألفًا و750 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى توسعة الطريق الرئيسي المؤدي إلى الموقف من الجانبين الشرقي والغربي.

مكونات متكاملة للتطوير ورفع الكفاءة

يتضمن المشروع إنشاء مبنى إداري وخدمي وتجاري بالناحية الشرقية على مساحة 500 متر مربع، مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق علوية، إلى جانب رفع كفاءة نفق المشاة القائم، وتطوير المنطقة المحيطة بسور مصنع الغزل من خلال إنشاء أكشاك مجهزة لنقل الباعة الجائلين، بما يسهم في الحد من التكدس وتحقيق السيولة المرورية.

تحسين الربط المروري والخدمات العامة

كما يشمل المشروع إنشاء كباري مشاة أعلى ترعة نجع حمادي لربطها بالموقف، وتحسين منظومة الإنارة والتشجير، إلى جانب أعمال الرصف والدهانات، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة ورفع كفاءة الحركة المرورية.

توسعات استثمارية بتكلفة 235 مليون جنيه

ويتضمن التطوير استغلال الفراغات بالجزء الشرقي من الموقف لإجراء توسعات، وإنشاء كافتيريا ومحال، إلى جانب إقامة مناطق خدمية وتجارية من الجانبين الشرقي والغربي، بإجمالي تكلفة تصل إلى نحو 235 مليون جنيه.

نقلة نوعية في مستوى الخدمات

وأكد محافظ أسيوط أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يستهدف تحسين البنية التحتية، ودعم النشاط الاقتصادي، وخلق فرص استثمارية جديدة، فضلًا عن توفير فرص عمل للشباب، وتحسين المرافق العامة والمساحات الترفيهية بما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة.

مراعاة الاستدامة وتجربة المواطنين

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يولي اهتمامًا خاصًا بتحسين تجربة المواطنين من خلال توفير خدمات ميسرة ومرافق حديثة، مع مراعاة الاستدامة البيئية وزيادة المساحات الخضراء، بما يسهم في تقليل التكدس المروري وتحسين جودة الهواء.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتطبيق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، مؤكدًا أن مثل هذه المشروعات تسهم مباشرة في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة، في إطار اهتمام الدولة بتنمية محافظات الصعيد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مع التأكيد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لتذليل العقبات ودفع معدلات التنفيذ.