أجرى الدكتور وليد الفرماوي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، جولة تفقدية مفاجئة بمراكز شباب إدارة الخانكة، في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة ورفع كفاءة الأداء داخل مراكز الشباب.

متابعة مراكز الشباب

وشملت الجولة متابعة سير العمل بمراكز شباب الخصوص، سرياقوس، كفر عبيان، وأبوزعبل، حيث تم الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة ومدى الالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة للعمل.

إحالة مقصرين للشئون القانونية

وخلال الجولة، قرر مدير عام المديرية إحالة المقصرين في أداء مهامهم إلى الشئون القانونية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب الانضباط الكامل والالتزام، وعدم التهاون مع أي تقصير يمس جودة الخدمات المقدمة للنشء والشباب.

غلق حمام سباحة مركز شباب الخصوص

كما قرر الفرماوي غلق حمام سباحة مركز شباب الخصوص بشكل فوري، لحين استيفاء كافة اشتراطات الأمن والسلامة، حفاظًا على أرواح المترددين، مع التشديد على الالتزام بالمعايير الفنية والتشغيلية الخاصة بحمامات السباحة.

ووجّه مدير عام المديرية بتكليف الإدارة الهندسية والإدارة الاستراتيجية بسرعة المرور والمتابعة المستمرة على الملاحظات التي تم رصدها، والعمل على تلافيها في أسرع وقت، مع التأكد من توافر جميع عوامل الأمن والسلامة داخل المنشآت الحيوية.

استمرار الجولات المفاجئة

وأكد الفرماوي أن الجولات المفاجئة مستمرة خلال الفترة المقبلة بكافة الإدارات الفرعية، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات داخل مراكز الشباب، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير قطاع الشباب والرياضة.