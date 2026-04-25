وكيل "اتصالات النواب": الإنترنت أصبح ضرورة حياتية لا تقل عن الكهرباء والمياه

كتب : حسن مرسي

07:08 م 25/04/2026

الدكتورة مها عبد الناصر

أكدت الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن هناك تحركا برلمانيا جادا يهدف إلى إعادة صياغة علاقة المواطن بخدمات الإنترنت في مصر.

وأوضحت عبد الناصر، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن اللجنة تتبنى توجها لجعل الوصول للخدمات الحكومية والتعليمية حقا لا ينقطع بانتهاء الباقة، فالإنترنت أصبح ضرورة حياتية لا تقل عن الكهرباء والمياه.

وأضافت وكيل لجنة الاتصالات أن النظام الحالي الذي يؤدي إلى انقطاع الخدمة أو هبوط سرعتها عند نفاد الكوتا الشهرية يمثل عائقا أمام التحول الرقمي والشمول المالي.

وأشارت إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد جلسات مكثفة مع ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الخدمة، لمناقشة تطبيق نظام الإنترنت غير المحدود للخدمات الاستراتيجية.

وشددت النائبة مها عبد الناصر على أن توقف حياة المواطن وقدرته على سداد الفواتير أو متابعة الدروس التعليمية لأبنائه أمر غير مقبول في ظل استراتيجية بناء "مصر الرقمية".

إنترنت الخدمات الأساسية باقات الإنترنت مها عبد الناصر

