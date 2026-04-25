مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليفربول

3 1
17:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

خيتافي

0 2
17:15

برشلونة

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:15

ساوثامبتون

جميع المباريات

محمد صلاح يغادر مباراة ليفربول وكريستال بالاس بالدوري مصابا

كتب : يوسف محمد

06:38 م 25/04/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (10) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (9) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (8) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (5) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (3) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (7) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (4) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرض النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، لإصابة قوية خلال مشاركته ع فريقه أمام كريستال بالاس اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وسقط محمد صلاح على أرضية الملعب في الدقيقة 57 من عمر المباراة، دون أي التحام من مدافعي فريق كريستال بالاس، مما اضطر الجهاز الفني بقيادة أرني سلوت على استبداله ودخول بدلا منه فريمبونج.

ووجهت جماهير ليفربول تحية خاصة للنجم المصري، أثناء مغادرته ملعب المباراة، خاصة وأنها تعد المباراة الأخيرة لصاحب الـ33 عاما مع الريدز أمام كريستال بالاس.

وكان محمد صلاح أعلن في وقت سابق، رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، من خلال فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

وشارك محمد صلاح خلال الموسم الحالي 2025-2026، مع ليفربول في 38 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 12 هدفا وتقديم 9 تمريرات حاسمة.

محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول وكريستال بالاس

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان