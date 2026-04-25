محمد صلاح يغادر مباراة ليفربول وكريستال بالاس بالدوري مصابا

يتساوى مع رونالدو.. محمد صلاح يطارد رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي

"بسبب التذاكر".. هجوم قوي من جماهير ليفربول ضد إدارة النادي خلال مباراة

تعرض النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، لإصابة قوية خلال مشاركته ع فريقه أمام كريستال بالاس اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وسقط محمد صلاح على أرضية الملعب في الدقيقة 57 من عمر المباراة، دون أي التحام من مدافعي فريق كريستال بالاس، مما اضطر الجهاز الفني بقيادة أرني سلوت على استبداله ودخول بدلا منه فريمبونج.

ووجهت جماهير ليفربول تحية خاصة للنجم المصري، أثناء مغادرته ملعب المباراة، خاصة وأنها تعد المباراة الأخيرة لصاحب الـ33 عاما مع الريدز أمام كريستال بالاس.

وكان محمد صلاح أعلن في وقت سابق، رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، من خلال فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

وشارك محمد صلاح خلال الموسم الحالي 2025-2026، مع ليفربول في 38 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 12 هدفا وتقديم 9 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضًا:

"بسبب التذاكر".. هجوم قوي من جماهير ليفربول ضد إدارة النادي خلال مباراة كريستال بالاس

الكشف عن تفاصيل إصابة كليان مبابي لاعب ريال مدريد أمام بيتيس



