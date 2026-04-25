"وقعت من الطابق الثالث".. إصابة فتاة بجروح خطيرة بمنطقة مشعل بالمنصورة

كتب : رامي محمود

07:04 م 25/04/2026

تم نقلها على الفور إلى المستشفى

أصيبت فتاة بإصابات خطيرة إثر سقوطها من الطابق الثالث بعقار في منطقة مشعل بنطاق مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتم نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ أمني وتحرك فوري:

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى العميد أحمد موافي، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بسقوط فتاة من عقار أمام أحد المطاعم بمنطقة مشعل.

انتقال المعاينة والفحص:

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم د. عبدالحميد الشورى، رئيس المباحث، إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين إصابة فتاة تُدعى «شمس عبد الحميد الثابت»، 23 عامًا، مقيمة بالطابق الثالث بالعقار محل الواقعة.

الإصابات والإجراءات الطبية:

جرى نقل المصابة إلى مستشفى المنصورة العام التخصصي، وتبين إصابتها باشتباه ما بعد الارتجاج، بالإضافة إلى اشتباه كسر بالحوض، وتخضع حاليًا للرعاية الطبية اللازمة.

التحقيقات

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

