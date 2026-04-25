إعلان

في عيد تحرير سيناء.. قافلة "حياة كريمة" الطبية تفتح أبوابها لأهالي الوديان بالمجان

كتب : رضا السيد

03:29 م 25/04/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    اقبال على القافلة
  • عرض 12 صورة
    العيادات
  • عرض 12 صورة
    انشطة دعم نفسي للاطفال
  • عرض 12 صورة
    التسجيل
  • عرض 12 صورة
    توافد المواطنين على القافلة
  • عرض 12 صورة
    عيادات تخصصية
  • عرض 12 صورة
    قياس الوزن
  • عرض 12 صورة
    اقبال ملحوظ
  • عرض 12 صورة
    مدير الفرع يتابع القافلة
  • عرض 12 صورة
    مدير الفرع يستمع لآراء المواطنين
  • عرض 12 صورة
    تلقي الخدمات الطبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلق فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، قافلة طبية مجانية شاملة بقرية الجبيل التابعة لمدينة الطور، وذلك تحت رعاية اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، احتفالاً بالذكرى الـ 44 لعيد تحرير سيناء، وتحت شعار "صحتكم مسئوليتنا".

إقبال جماهيري ومتابعة ميدانية

شهدت القافلة في يومها الأول إقبالاً كبيراً من الأهالي، وحرص الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، على تفقد أعمال القافلة بمدرسة "محمد فريد" بقرية الجبيل، يرافقه نائبه الدكتور هاني العزبي، لاستطلاع آراء المواطنين حول جودة الخدمة الطبية المقدمة وضمان وصولها لكافة المستحقين.

شراكة وطنية لدعم المناطق الأكثر احتياجاً

وأكد مدير فرع الهيئة أن القافلة تأتي نتاج تعاون مثمر بين محافظة جنوب سيناء، ومجلس الوزراء، ومؤسسة "حياة كريمة"، بهدف تعزيز الحماية الصحية في المناطق الوعرة والوديان الأكثر احتياجاً.

6 أيام من الخدمة الطبية.. خريطة التحرك

أوضح الدكتور محمد عبد الهادي أن القافلة مستمرة لمدة 6 أيام متواصلة، وفق الجدول التالي: يومين بقرية الجبيل (الطور): السبت والأحد، ويومين بمنطقة العصلة (دهب): الاثنين والثلاثاء، ويومين بوادي مندر (شرم الشيخ): الأربعاء والخميس.

8 عيادات ومبادرات رئاسية

من جانبها، كشفت الدكتورة رضوى إمام، مدير عام البرامج الصحية بالهيئة، أن القافلة تضم 8 عيادات تخصصية (باطنة، أطفال، جلدية، رمد، أسنان، عظام، قلب، وتسجيل)، بالإضافة إلى تفعيل المبادرات الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، مع توفير العلاج اللازم بالمجان.

دعم نفسي وتوعية مجتمعية

وفي سياق متصل، أضاف الدكتور جبريل فتيح، مسؤول مؤسسة "حياة كريمة" بالمحافظة، أن القافلة لا تكتفي بالجانب الطبي فقط، بل تشمل أنشطة دعم نفسي وتأهيل تربوي للأطفال، وبرامج توعية مكثفة للشباب والنساء حول القضايا الصحية والمجتمعية، على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب سيناء فرع هيئة الرعاية الصحية قافلة طبية عيد تحرير سيناء

أحدث الموضوعات

جنون أسعار البطيخ.. لماذا ارتفعت هذا العام؟.. تاجر في أسيوط يكشف الأسباب
أخبار مصر

مدارس

أخبار مصر

شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان