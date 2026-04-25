أطلق فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، قافلة طبية مجانية شاملة بقرية الجبيل التابعة لمدينة الطور، وذلك تحت رعاية اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، احتفالاً بالذكرى الـ 44 لعيد تحرير سيناء، وتحت شعار "صحتكم مسئوليتنا".

إقبال جماهيري ومتابعة ميدانية

شهدت القافلة في يومها الأول إقبالاً كبيراً من الأهالي، وحرص الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، على تفقد أعمال القافلة بمدرسة "محمد فريد" بقرية الجبيل، يرافقه نائبه الدكتور هاني العزبي، لاستطلاع آراء المواطنين حول جودة الخدمة الطبية المقدمة وضمان وصولها لكافة المستحقين.

شراكة وطنية لدعم المناطق الأكثر احتياجاً

وأكد مدير فرع الهيئة أن القافلة تأتي نتاج تعاون مثمر بين محافظة جنوب سيناء، ومجلس الوزراء، ومؤسسة "حياة كريمة"، بهدف تعزيز الحماية الصحية في المناطق الوعرة والوديان الأكثر احتياجاً.

6 أيام من الخدمة الطبية.. خريطة التحرك

أوضح الدكتور محمد عبد الهادي أن القافلة مستمرة لمدة 6 أيام متواصلة، وفق الجدول التالي: يومين بقرية الجبيل (الطور): السبت والأحد، ويومين بمنطقة العصلة (دهب): الاثنين والثلاثاء، ويومين بوادي مندر (شرم الشيخ): الأربعاء والخميس.

8 عيادات ومبادرات رئاسية

من جانبها، كشفت الدكتورة رضوى إمام، مدير عام البرامج الصحية بالهيئة، أن القافلة تضم 8 عيادات تخصصية (باطنة، أطفال، جلدية، رمد، أسنان، عظام، قلب، وتسجيل)، بالإضافة إلى تفعيل المبادرات الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، مع توفير العلاج اللازم بالمجان.

دعم نفسي وتوعية مجتمعية

وفي سياق متصل، أضاف الدكتور جبريل فتيح، مسؤول مؤسسة "حياة كريمة" بالمحافظة، أن القافلة لا تكتفي بالجانب الطبي فقط، بل تشمل أنشطة دعم نفسي وتأهيل تربوي للأطفال، وبرامج توعية مكثفة للشباب والنساء حول القضايا الصحية والمجتمعية، على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين.