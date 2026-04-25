لقى طالب مصرعه، إثر وقوع مشاجرة عائلية بسبب خلاف على قطعة أرض ميراث بمنطقة بر بحري التابعة لمركز البرلس في كفر الشيخ.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ يفيد بتلقي مركز شرطة البرلس إشارة من مستشفى برج البرلس المركزي بوصول "علي.ن.ا.ك"، 15 عامًا، طالب، مصابًا باشتباه نزيف في المخ، وتوفي لدى وصوله المستشفى أثناء تلقيه الإسعافات الطبية.

كما وصل للمستشفى شقيق الطالب المتوفي ويدعى "أحمد.ن.ا.ك"، 20 عامًا، طالب، مصابًا بجروح في الرأس، وابن عمهما "حمادة.ج.ك.ر"، في العقد الثالث، صياد، مصابًا بجروح في الرأس وذلك بادعاء تعدي كلاهما على الآخر.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة البرلس إلى مستشفى برج البرلس المركزي للوقوف على حالة البلاغ وكشف ملابسات الواقعة.

وبالفحص ووفق التحقيقات الأولية لرجال الشرطة تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول الطالب المتوفى وشقيقه المصاب السابق ذكرهما، وطرف ثان المصاب الثالث المذكور، وشقيقيه "عمر"، في العقد الثالث، صياد، وجميعهم يقيمون بمنطقة بر بحري التابعة لمركز البرلس.

وأوضحت التحقيقات الأولية، أن كلا الطرفين اتهما كل منهما الآخر مستخدمًا أحد أفراد الطرف الثاني المدعو "حمادة.ج.ك.ر"، في العقد الثالث، صياد قطعة حديدة للتعدي على أبناء عمومته الطرف الأول محدثًا إصابة المجني عليه التي أودت إلى وفاته وإصابة شقيقه بسبب خلافات بينهما.

ألقي القبض على الأشقاء الثلاثة الطرف الثاني في الواقعة، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحقيقات الأولية لرجال الشرطة أقروا بصحتها، وبإرشادهم عن الأداة المستخدمة في الواقعة جرى ضبطها.

جرى التحفظ على جثة المجني عليه تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

وتحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.