لوحة كهرباء تشتعل فجأة.. إصابة شاب بحروق في الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

12:13 ص 25/04/2026

احتراق لوحة كهرباء

أصيب شاب بحروق شديدة، مساء الجمعة، إثر اشتعال لوحة كهرباء بشكل مفاجئ في مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

حادث مفاجئ في حي عين الشيخ

وقع الحادث في حي عين الشيخ بمدينة الخارجة، حيث اشتعلت لوحة كهربائية أثناء تواجد الشاب بالقرب منها، ما أدى إلى إصابته بحروق متفرقة.

تفاصيل الإصابة

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول المصاب إلى مستشفى الخارجة التخصصي.
وتبين أن الشاب «محمد رمضان حسن»، 21 عامًا، أُصيب بحروق في الكتف والصدر والذراع الأيسر والرقبة.

نقل المصاب للمستشفى

تم نقل المصاب إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، حيث جرى التعامل مع حالته فور وصوله.
التحقيقات جارية
تم فتح تحقيق في الواقعة للوقوف على أسباب اشتعال اللوحة الكهربائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

