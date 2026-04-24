"كان بيعدي المزلقان".. مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات القطار ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

09:24 م 24/04/2026

مصرع شاب تحت عجلات قطار

لقي شاب في العقد الرابع من العمر مصرعه، مساء اليوم الجمعة، أسفل عجلات القطار أمام مزلقان محطة ببا جنوب محافظة بني سويف، في حادث مأساوي جديد على شريط السكة الحديد.

تفاصيل الحادث

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع «م. أ. ي.»، 35 عامًا، والمقيم بمحافظة المنيا، بعدما صدمه القطار أثناء عبوره المزلقان من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ما أدى إلى وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته.

انتقال الإسعاف ونقل الجثمان

على الفور، انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تحقيقات النيابة

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثمان بعد توقيع الكشف الطبي لبيان أسباب الوفاة، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية.

