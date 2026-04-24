تموين كفر الشيخ: استلام نحو 4 آلاف طن قمح منذ بدء موسم التوريد 2026 -صور

كتب : إسلام عمار

04:26 م 24/04/2026
    لحظة وصول سيارات القمح
    قمح
    فرز القمح
    خلال عمل اللجنة
    جرارات تحمل قمح
    استلام القمح
    أثناء عمل اللجنة
    لجنة استلام القمح
    السيارات تحمل على متنها القمح

أعلن الدكتور عادل الهابط، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، استقبال مواقع استلام القمح في نطاق المحافظة كميات جديدة من المحصول.

وأكد وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن إجمالي المورد من محصول القمح منذ فتح باب التوريد حتى اليوم الثلاثاء 24 إبريل 2026 بلغ 3 آلاف طن و989 كيلو جرام.

ولفت إلى أن استلام القمح خلال موسم 2026 الحالي تجرى من خلال 25 موقعًا تابعة للجهات المسوقة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والتخزين، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، ومطاحن اسكندرية، وجهاز مستقبل مصر، بمتابعة من المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

وقال الهابط إن هناك تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، برئاسته لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها وحل أي مشاكل تتعلق بعملية التوريد بينما جرى التوجيه بانتظام صرف مستحقات المزارعين، والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة وفقًا لقرار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

كفر الشيخ تموين كفر الشيخ قمح صوامع كفر الشيخ

