أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق والمحال التجارية بجميع المراكز والأحياء، بهدف ضبط حركة الأسواق، والتأكد من جودة السلع المعروضة، ومنع أي ممارسات غش أو استغلال، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وفي إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

تنسيق مشترك بين الجهات المعنية

وأوضح المحافظ أن الحملات الرقابية التي نُفذت بمركز ومدينة البداري جاءت بالتنسيق بين مديرية الزراعة بأسيوط برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل الوزارة، وشرطة المسطحات المائية والبيئة، لمتابعة التزام الأنشطة التجارية بالقوانين المنظمة، لاسيما فيما يتعلق بتداول المبيدات والأسمدة.

ضبط مبيدات مغشوشة ومحظورة

وأضاف أن لجنة متخصصة من قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات بالإدارة العامة للمكافحة بمديرية الزراعة، برئاسة الدكتور أحمد مسعود، رئيس الرقابة على الأسمدة والمبيدات، وتحت إشراف الدكتورة شرين حسين، مدير عام المكافحة، نفذت حملة ميدانية أسفرت عن ضبط مخزن يحتوي على كميات من المبيدات المغشوشة، شملت مواد محظورة وأخرى غير مسجلة بوزارة الزراعة، إلى جانب منتجات غير صالحة للتداول أو الاستخدام.

إجراءات قانونية رادعة

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه جرى تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مؤكدًا أن أجهزة الدولة لن تتهاون في مواجهة الغش التجاري وردع المخالفين حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

استمرار الحملات ودعوة المواطنين للتعاون

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بكافة المراكز والقرى، لضمان توافر السلع بالمواصفات القياسية ووصول الدعم إلى مستحقيه، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.