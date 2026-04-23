أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مساء اليوم الخميس، بدء تنفيذ قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن منح "تصريح مؤقت" لأصحاب المحال العامة والأنشطة التجارية الراغبين في التقدم على منظومة التراخيص، لمدة أسبوع من تاريخ التقديم، بما يتيح لهم مزاولة النشاط لحين استيفاء باقي موافقات الجهات المختصة.

تصريح مؤقت بتقنية QR Code

وأكد المحافظ أن التصريح المؤقت سيصدر في صورة حديثة تتضمن رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، بما يسهم في تسهيل إجراءات الفحص والمتابعة والتحقق من البيانات، مشيرًا إلى أن منح التصريح يأتي مع الالتزام الكامل بالاشتراطات والضوابط المنظمة لكل نشاط، بما يضمن انتظام العمل والحفاظ على السلامة العامة.

تيسير الإجراءات ودعم الاستثمار

وأوضح اللواء كدواني أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية على تيسير الإجراءات أمام المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الهادفة إلى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، ودعم المشروعات التجارية والخدمية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

التنسيق وتذليل العقبات

وشدد محافظ المنيا على ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية المختصة ومنظومة التراخيص بالمراكز والمدن، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين، إلى جانب تكثيف جهود التوعية بأهمية تقنين أوضاع المحال العامة والاستفادة من التسهيلات المقدمة، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.

مهلة لاستكمال المستندات

وأهابت محافظة المنيا بجميع أصحاب المحال العامة والأنشطة التجارية الحاصلين على التصريح المؤقت بسرعة استيفاء المستندات المطلوبة والحصول على الموافقات النهائية من الجهات المختصة خلال المدد المحددة، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وضمان استمرار مزاولة النشاط بشكل رسمي ومنظم.