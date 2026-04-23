امتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن تقديم أي التزام بجدول زمني يخص المدة التي قد تستغرقها حرب إيران، مطالبا الصحفيين في البيت الأبيض بعدم استعجاله حيال هذا الملف.

وأوضح ترامب خلال حديثه في المكتب البيضاوي، أن التاريخ العسكري شهد صراعات ممتدة، مستشهدا بتواجد بلاده في فيتنام لمدة 18 عاما، وفي العراق لسنوات طويلة، كما أشار إلى أن الحرب العالمية الثانية استمرت قرابة 4 سنوات ونصف أو ما يصل إلى 5 سنوات.

تهدئة مفاوضات حرب إيران والوضع الميداني

واعتبر الرئيس الأمريكي أن استمرار حالة وقف إطلاق النار الحالية يمثل إشارة واعدة في مسار المباحثات، مؤكدا أن العمليات توقفت في وقت مبكر قليلا رغبة منه في منح فرصة لتحقيق السلام.

وأشار ترامب إلى أن الجانب الإيراني يسعى لإبرام اتفاق، مضيفا أن واشنطن أجرت محادثات معهم، لكنه لفت إلى وجود حالة من الاضطراب داخل طهران قائلا: "إنهم لا يعرفون حتى من يقود البلاد"، وموضحا أن الإدارة الأمريكية منحتهم فرصة لمعالجة أزماتهم ومشكلاتهم الداخلية.

تداعيات حصار النفط في ظل إيران وأمريكا

وشدد الرئيس الأمريكي على عدم شعوره بأي ضغط لإنهاء الصراع بسرعة، متجاوزا الجدول الزمني الذي وضعه سابقا بمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.

وأكد ترامب، أن توقف صادرات النفط الإيرانية بسبب الحصار البحري المستمر هو ما يضع طهران تحت ضغط حقيقي في حرب إيران وأمريكا.

وأشار ترامب، إلى أن بنية النفط التحتية في طهران مهددة بالانفجار في حال عدم القدرة على تحريك الإمدادات، نافيا أن يكون هو من تحت ضغط الوقت، بل النظام في طهران هو المتضرر الأكبر من استمرار تأزم العلاقة بين إيران وأمريكا.