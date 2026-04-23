أكد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى الخامنئي على حتمية الانتصار في ظل تصاعد حدة التوترات المرتبطة بملف حرب إيران وأمريكا.

وحدة وطنية في ظل حرب إيران

وذكر خامنئي في منشور على حسابه بمنصة "إكس، أن التلاحم الفريد الذي تحقق بين أبناء الشعب الإيراني أدى إلى انكسار واضح في جبهة الأعداء، موضحا أن "التعبير العملي عن تقدير هذه النعمة يكمن في تمتين الوحدة لتصبح أكثر صلابة، مما سيجعل الخصوم في حالة من الذل والهوان"، لا سيما في سياق الحديث عن احتمالات حرب إيران.

وحذر خامنئي من الحملات الإعلامية التي يشنها الخصوم مستهدفين عقول المواطنين وحالتهم النفسية، بهدف النيل من التماسك الداخلي والأمن القومي، داعيا إلى اليقظة التامة وعدم السماح بتحقيق هذه المخططات نتيجة أي تساهل، خاصة مع استمرار التجاذبات في ملف إيران وأمريكا.

موقف الحرس الثوري من صراع إيران وأمريكا

وفي سياق متصل، شدد إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني على أن قوة جبهة المقاومة والمقاتلين العابرين للحدود في المواجهة مع "العدو الأمريكي الصهيوني" تستند إلى تلاحم الشارع مع انسجام المسؤولين.

وأشار قاآني إلى أن "الهوية الإيرانية والثورية، المدعومة باتحاد حديدي بين الشعب والحكومة والتبعية المطلقة لقائد الثورة، كفيلة بجعل المعتدي المجرم يندم على أفعاله" في ظل ظروف حرب إيران.

وأكد قاآني على مبدأ "إله واحد، قائد واحد، شعب واحد، وطريق واحد" وهو طريق تحقيق النصر لإيران التي تعد أغلى من الروح، وسط احتمالات استئناف حرب إيران وأمريكا.