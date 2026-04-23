إعلان

القودة تُنهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة "العضايمة" بسوهاج بعد 14 عامًا -فيديو وصور

كتب : عمار عبدالواحد

05:44 م 23/04/2026 تعديل في 05:45 م
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    العمدة محمود عامر عمدة الصوامعة غرب خلال الصلح
  • عرض 24 صورة
    العمدة أيمن الدين راعي الصلح
  • عرض 24 صورة
    آل الديب رعاة الصلح
  • عرض 24 صورة
    المحافظ خلال السلام الوطني
  • عرض 24 صورة
    المنصة
  • عرض 24 صورة
    النائب علاء الحديوي خلال الصلح
  • عرض 24 صورة
    النواب خلال الصلح
  • عرض 24 صورة
    امتلاء السرادق بالمواطنين
  • عرض 24 صورة
    جانب من الحضور
  • عرض 24 صورة
    جانب من الحضور
  • عرض 24 صورة
    حضور الآلاف مراسم الصلح
  • عرض 24 صورة
    حضور كثيف
  • عرض 24 صورة
    سرادق الصلح
  • عرض 24 صورة
    صور تذكارية للمحافظ والمواطنين بعد الصلح
  • عرض 24 صورة
    قارئ القرآن الكريم خلال الحفل
  • عرض 24 صورة
    قارئ القرآن الكريم قبل بدء الصلح
  • عرض 24 صورة
    لحظة السلام الوطني
  • عرض 24 صورة
    عمد البلاد في الصلح
  • عرض 24 صورة
    لحظة القسم
  • عرض 24 صورة
    لحظة تقديم الكفن لأسرة المجني عليهم
  • عرض 24 صورة
    مراسم الصلح
  • عرض 24 صورة
    محافظ سوهاج خلال كلمته بالصلح
  • عرض 24 صورة
    لحظة السلام الوطني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت الأجهزة الأمنية بسوهاج، بالتعاون مع لجنة المصالحات بالأزهر الشريف، من إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة من عائلة "العضايمة" بقرية الصوامعة غرب التابعة لمركز طهطا، والتي تعود أحداثها إلى عام 2012، وأسفرت آنذاك عن سقوط قتيلين.

حضور رسمي وشعبي واسع

شهد مراسم الصلح اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، وكمال سليمان نائب المحافظ، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من بينهم اللواء مجدي القاضي ومحمد سمير مكي، وعلاء الحديوي وعمرو عويضة ومصطفى أبو دومة.

كما حضر عدد من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، وكبار العائلات، والعشرات من عمد ومشايخ القرى، فضلًا عن آلاف المواطنين من مختلف مراكز المحافظة.

القودة عنوان التسامح وإنهاء الدم

وجرت مراسم الصلح وفقًا للأعراف المتبعة في صعيد مصر بنظام "القودة"، حيث تم تقديم عدد 2 كفن لأسرة المجني عليهم، في مشهد يعكس التسامح وقبول الصلح، وسط أجواء من الفرحة والترحيب من الحضور.

رسالة مجتمعية لتعزيز الاستقرار

ويأتي هذا الصلح في إطار جهود الدولة ومؤسساتها، بالتعاون مع الأزهر الشريف، لنشر ثقافة التسامح ونبذ العنف، وإنهاء النزاعات الثأرية التي تعوق مسيرة التنمية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار داخل المجتمع السوهاجي.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بثًا مباشرًا، اليوم الخميس، بعنوان ""القودة" تنهي خصومة ولاد العم.. لحظة تقديم الكفن في صلح "العضايمة" بسوهاج".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خصومة ثأرية القوضة طهطا سوهاج لجنة المصالحات الأزهر الشريف

رياضة محلية

شئون عربية و دولية

أخبار مصر

نصائح طبية

علاقات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إيران: نقل طاقم السفينة الإيرانية التي احتجزها الأمريكيون إلى سلطنة عمان
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟
الأرصاد: طقس بارد ليلًا وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة الأيام المقبلة