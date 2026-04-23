نجحت الأجهزة الأمنية بسوهاج، بالتعاون مع لجنة المصالحات بالأزهر الشريف، من إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة من عائلة "العضايمة" بقرية الصوامعة غرب التابعة لمركز طهطا، والتي تعود أحداثها إلى عام 2012، وأسفرت آنذاك عن سقوط قتيلين.

حضور رسمي وشعبي واسع

شهد مراسم الصلح اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، وكمال سليمان نائب المحافظ، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من بينهم اللواء مجدي القاضي ومحمد سمير مكي، وعلاء الحديوي وعمرو عويضة ومصطفى أبو دومة.

كما حضر عدد من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، وكبار العائلات، والعشرات من عمد ومشايخ القرى، فضلًا عن آلاف المواطنين من مختلف مراكز المحافظة.

القودة عنوان التسامح وإنهاء الدم

وجرت مراسم الصلح وفقًا للأعراف المتبعة في صعيد مصر بنظام "القودة"، حيث تم تقديم عدد 2 كفن لأسرة المجني عليهم، في مشهد يعكس التسامح وقبول الصلح، وسط أجواء من الفرحة والترحيب من الحضور.

رسالة مجتمعية لتعزيز الاستقرار

ويأتي هذا الصلح في إطار جهود الدولة ومؤسساتها، بالتعاون مع الأزهر الشريف، لنشر ثقافة التسامح ونبذ العنف، وإنهاء النزاعات الثأرية التي تعوق مسيرة التنمية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار داخل المجتمع السوهاجي.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بثًا مباشرًا، اليوم الخميس، بعنوان ""القودة" تنهي خصومة ولاد العم.. لحظة تقديم الكفن في صلح "العضايمة" بسوهاج".