تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان من السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن لمواسير البلاستيك بمدينة كلابشة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

الدفع بقوات الإطفاء

دفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، حيث نجحت في محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.

خسائر مادية دون إصابات

أسفر الحريق عن وقوع خسائر مادية جارٍ حصرها، فيما لم تُسجل أي إصابات بين المواطنين أو العاملين داخل المخزن.

التحقيق في أسباب الحريق

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تُجري الجهات المختصة حاليًا التحقيقات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.