إعلان

محافظ القليوبية يبحث تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة فى باسوس -صور

كتب : أسامة علاء الدين

06:12 م 23/04/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جولة ميدانية لمحافظ القليوبية في باسوس (2)
  • عرض 4 صورة
    جولة ميدانية لمحافظ القليوبية في باسوس (4)
  • عرض 4 صورة
    جولة ميدانية لمحافظ القليوبية في باسوس (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة تفقدية موسعة بقرية "باسوس" التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، وذلك بحضور اللواء عبد العظيم سعيد رئيس المدينة، بهدف دراسة أوضاع المصانع والورش غير المرخصة داخل الكتلة السكنية وبحث آليات التعامل معها بشكل منظم وآمن.

متابعة المصانع المقننة والتأكيد على الالتزام

وخلال الجولة، تفقد المحافظ عددًا من المصانع التي تم تقنين أوضاعها، واطلع على سير العمل بها ومدى التزامها بالاشتراطات القانونية والفنية، مؤكدًا أهمية أن تمثل هذه النماذج نموذجًا يُحتذى به في دمج الأنشطة الصناعية داخل المنظومة الرسمية، بما يحقق الاستقرار ويدعم بيئة الاستثمار.

لقاءات مع أصحاب المصانع غير المرخصة

ووجه المحافظ رئيس مدينة القناطر الخيرية بسرعة التنسيق لعقد لقاء موسع مع أصحاب المصانع غير المرخصة، للاستماع إلى رؤيتهم ومناقشة أوضاعهم بشكل مباشر، وبحث سبل تقنين الأنشطة وفق الضوابط القانونية، مع ضمان الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية المناطق السكنية.

رؤية متكاملة لتنظيم النشاط الصناعي

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل على إعداد رؤية متكاملة للتعامل مع هذا الملف، من خلال تقنين الأوضاع أو نقل بعض الأنشطة إلى مناطق صناعية مخصصة، بما يضمن دمجها داخل المنظومة الرسمية بشكل آمن ومنظم، ويحافظ على حقوق العاملين والمجتمع المحيط.

استمرار الدراسات الميدانية

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على استمرار الدراسات الميدانية لهذا الملف الحيوي، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذية قابلة للتطبيق خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تنظيم النشاط الصناعي داخل المحافظة ورفع كفاءته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القليوبية باسوس المصانع غير المرخصة القناطر الخيرية محافظ القليوبية

أحدث الموضوعات

رياضة محلية

أخبار مصر

اقتصاد

رياضة عربية وعالمية

نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

