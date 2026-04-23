سقوط طالبة تمريض من الطابق الثالث بمستشفى الطلبة فى الإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

06:32 م 23/04/2026

أُصيبت طالبة بمدرسة التمريض التابعة لمستشفى الطلبة، إثر سقوطها من الطابق الثالث داخل مبنى المستشفى، ما أسفر عن تعرضها لإصابات متفرقة، وتم نقلها إلى المجمع الطبي لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة داخل المستشفى

شهد مستشفى الطلبة حادث سقوط طالبة تُدعى إيمان خير محمد، 17 عامًا، من الطابق الثالث داخل أحد مباني المستشفى، حيث جرى التعامل مع الواقعة فور حدوثها من قبل الطاقم الطبي المتواجد بالمكان.

الإصابات والإسعافات الأولية

وأوضحت التقارير الطبية المبدئية أن الطالبة تعاني من اشتباه كسر بعظمة الترقوة اليسرى، بالإضافة إلى اشتباه كسر بالحوض، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها داخل المستشفى فور وقوع الحادث.

نقل المصابة إلى المجمع الطبي

تم إخلاء الطالبة ونقلها إلى المجمع الطبي لاستكمال الفحوصات الطبية والعلاج، فيما تم إخطار الجهات المختصة لمتابعة ملابسات الحادث وبيان أسبابه.

