مصرع شخصين في تصادم سيارة نقل وتروسيكل على محور ديروط

كتب : محمود عجمي

05:42 م 23/04/2026

تصادم سيارة نقل وتروسيكل ارشيفية

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الخميس، في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل ومركبة تروسيكل على الطريق الزراعي بالجانب الغربي من محور ديروط بمحافظة أسيوط.

بلاغ أمني وانتقال الأجهزة المختصة

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل، ووجود حالتي وفاة في موقع البلاغ.

تحرك أمني

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز ديروط إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع الواقعة ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

نتائج الفحص والمعاينة

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين مصرع كل من محمد. ع. ف، 22 عامًا، ومعتصم. ع. هـ، 15 عامًا، حيث جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ديروط تحت تصرف النيابة العامة.

الإجراءات القانونية

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محور ديروط أسيوط الطريق الزراعي حادث تصادم

قفزة الموت في التجمع.. صاحب شركة يلقي بنفسه من الرابع هربا من زوج عشيقته
حدث في 8 ساعات| قرارات مرتقبة بشأن العمل عن بُعد.. وتحذير من الشبورة الكثيفة
إعلام عبري: أمريكا تنقل شحنات من القنابل والصواريخ إلى المنطقة
منها الماء.. 4 مشروبات يومية قد تساعد في ضبط سكر الدم
لحظة بلحظة.. الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري ( 0 - 0 )
