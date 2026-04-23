لقي شخصان مصرعهما، اليوم الخميس، في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل ومركبة تروسيكل على الطريق الزراعي بالجانب الغربي من محور ديروط بمحافظة أسيوط.

بلاغ أمني وانتقال الأجهزة المختصة

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل، ووجود حالتي وفاة في موقع البلاغ.

تحرك أمني

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز ديروط إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع الواقعة ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

نتائج الفحص والمعاينة

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين مصرع كل من محمد. ع. ف، 22 عامًا، ومعتصم. ع. هـ، 15 عامًا، حيث جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ديروط تحت تصرف النيابة العامة.

الإجراءات القانونية

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.