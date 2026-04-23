استغاث أهالي قرية كدوان والتي تبعد نحو واحد كيلو متر تقريباً عن مدينة المنيا من أزمة الصرف الصحي بالقرية، والتي اقتحمت منازلهم وحولت الحياة فيها إلى عذاب ، وجعلت العديد من الأسر تهجر منازلها، وآخرون يعيشون فيها وسط المياه ما جعل أبنائهم يصابون بأمراض جلدية وحساسية على الصدر .

وأجرى مصراوي بثاً مباشراً من داخل القرية لرصد أوضاعها، وقال أحمد إبراهيم أحد أهالي القرية، إن القرية تعاني من مشكلة غياب الصرف الصحي منذ سنوات طويلة، رغم أنها يوجد على حدودها محطة للصرف ومحطة للغاز الطبيعي ، ولكن تلك المحطات تقدم خدماتها للقرى المحيطة بهم في حين أنهم يفتقدونها.

وأشار ابراهيم إلى أن مياه الصرف اقتحمت أكثر من نصف منازل القرية في السنوات الأخيرة، فضلاً عن ارتفاع نسبة المياه الجوفية، لتتحول أساسات المنازل إلى قنبلة موقوتة لتأكلها من الرطوبة والأملاح، بسبب اعتماد الجميع على إنشاء خزانات أسفل المنازل.

فيما قال الحاج محمد إسماعيل، إن منزله تحول إلى ما يشبه "المصرف الصغير" بعد أن دخلت المياه المنزل بشكل كامل نتيجة انخفاض سطح الشارع الذي يقطن فيه، مما جعله يهجر المنزل بشكل كامل وجميع السكان، خاصة أن المياه وصلت لارتفاع 20 سنتيمتر تقريباً داخل المنزل، وفشلت محاولات كسحها اليومية، نتيجة تجمع المياه كل عدة ساعات.

أحمد علي من سكان القرية لفت النظر إلى ضعف الإمكانيات المادية للمواطنين، مؤكداً أن تكلفة سيارة كسح المياه التي تأتي لسحب المياه تصل إلى 300 جنيه في النقلة الواحدة، وقد يحتاج كل مواطن لأكثر من سيارتين أسبوعياً، الأمر الذي يكبدهم مصاريف عالية في ظل أوضاع إقتصادية صعبة يعيشونها.

وناشد أهالي القرية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بسرعة زيارة القرية وتفقد شوارعها، خاصة أن هناك العديد من المنازل التي هجرها أهلها بسبب تفاقم المشكلة مؤخراً ، مطالبين بسرعة إدراج القرية ضمن مشروعات حياة كريمة، خاصة أنهم قرية ملاصقة للمدينة ويعيش فيها أكثر من 25 ألف نسمة.