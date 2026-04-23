السجن المؤبد لعاطل قتل شخصا طعنا في مشاجرة بكرموز بالإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

06:30 م 23/04/2026

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة الثالثة والعشرون، بمعاقبة المتهم "أ. ر. ج" بالسجن المؤبد، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط؛ لاتهامه بقتل المجني عليه "م. ي. ال".


تفاصيل المشاجرة والطعنات القاتلة

كشفت التحقيقات في القضية المقيدة برقم 1797 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة كرموز، عن نشوب مشاجرة بين المتهم (عاطل) والمجني عليه في الطريق العام.
وأوضحت المعاينة أن المتهم اعتدى على الضحية مستخدماً سلاحاً أبيضاً، حيث وجه له عدة طعنات استقرت في منطقتي البطن والصدر؛ مما أدى لإصابته بجروح بليغة.

التحقيقات ودوافع الجريمة

وأظهرت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز أن الجريمة وقعت نتيجة وجود خلافات سابقة بين الطرفين.
وجرى نقل المجني عليه إلى المستشفى فور وقوع الحادث لمحاولة إسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته البالغة، وبناءً عليه تحرر محضرًا رسميًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وبعد اكتمال الإجراءات القانونية، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي نظرت القضية وأصدرت حكمها المتقدم بالسجن المؤبد ومصادرة السلاح المستخدم في الجريمة.

