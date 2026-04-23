الذهب الأصفر يملأ صوامع المنيا.. توريد 32 ألف طن حتى اليوم

كتب : جمال محمد

01:32 م 23/04/2026

عماد كدواني

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى صباح اليوم الخميس 32 ألفاً و 70 طناً و 647 كيلوجراماً من محصول القمح المحلي لموسم توريد 2026، وذلك من خلال 42 موقع تجميع وتخزين موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة لعملية التوريد، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لضمان تحقيق المستهدف الاستراتيجي من المحصول، وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين.

وشدد كدواني على متابعة منظومة التوريد ميدانياً، والتدخل الفوري لإزالة أية معوقات تواجه المزارعين، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين وكافة الجهات المعنية، لمتابعة أعمال التسليم بدقة، وضمان سلامة عمليات التخزين داخل الشون والصوامع.

من جانبه، أوضح المهندس حلمى الزهري، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم تشكيل لجان فنية متخصصة من التموين والجهات المختصة لفحص وتقييم الأقماح الموردة بدقة، وفقاً للمعايير المعتمدة، مع إعداد تقارير يومية لمتابعة حركة التوريد بمختلف المواقع، لضمان انتظام العملية وتحقيق المستهدف.

فيديو قد يعجبك



هبوط الذهب وقفزة نفط ودولار.. لماذا تحركت أسواق العالم وفق معطيات الحرب
اقتصاد

هبوط الذهب وقفزة نفط ودولار.. لماذا تحركت أسواق العالم وفق معطيات الحرب
"كده برضه يا قمر".. كيف أهدت شادية "تميمة النجومية" لهاني شاكر؟
زووم

"كده برضه يا قمر".. كيف أهدت شادية "تميمة النجومية" لهاني شاكر؟
توقف خدمات البنوك لمدة ساعة الليلة.. ما السبب؟
أخبار البنوك

توقف خدمات البنوك لمدة ساعة الليلة.. ما السبب؟
بفستان جريء.. أسماء جلال تشارك فيديو من كواليس أحدث جلسة تصوير
زووم

بفستان جريء.. أسماء جلال تشارك فيديو من كواليس أحدث جلسة تصوير
ميزة جديدة في واتساب تثير غضب المستخدمين.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

ميزة جديدة في واتساب تثير غضب المستخدمين.. ما القصة؟

رئيس الوزراء: اجتماع قريب لحسم ترشيد الاستهلاك واستمرار العمل عن بُعد
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟
الأرصاد: طقس بارد ليلًا وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة الأيام المقبلة