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الداخلية تكشف حيلة 6 عناصر إجرامية حاولوا غسل 45 مليون جنيه

كتب : مصراوي

10:03 م 08/06/2026

الداخلية تحبط محالة غسل أموال عناصر غجرامية

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اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين.

الداخلية تكشف حيلة المتهمين

المتهمون انتحلوا صفة موظفين خدمة عملاء بالبنوك واستولوا على مبالغ مالية من حساباتهم، ومحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية).

غسيل أموال

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (45) مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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الداخلية غسيل أموال نصب

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