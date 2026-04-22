افتتح الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، يرافقه الأستاذ الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، مركز الشبان للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بمدرسة الشبان العالمية بمدينة بنها.

أهداف المركز

يُعد المركز منصة تعليمية متكاملة تستهدف تدريب الطلاب من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية على علوم البرمجة والذكاء الاصطناعي، بما يواكب التطور التكنولوجي، مع التركيز على تنمية مهارات التعليم التشاركي وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

شهد الافتتاح حضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والأستاذ مصطفى عبد الحميد فرج الممثل القانوني لجمعية الشبان العالمية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والعسكرية بالمحافظة.

جولة تفقدية ومشروعات الطلاب

تفقد المحافظ ورئيس الجامعة المعمل المُجهز بأحدث الأجهزة، واستمعا لشرح من الطلاب حول مشروعات مبتكرة شملت تطبيقات تعليمية، ونماذج للمدن الذكية، ومشروعات في الروبوتات، حيث أبدى الحضور إعجابهم بقدرات الطلاب على تنفيذ وشرح تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

أكد محافظ القليوبية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التحول الرقمي وبناء قدرات النشء، مشيرًا إلى أن إنشاء مثل هذه المراكز يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل ودعم الاقتصاد الرقمي.

توجيهات بالتوسع

وفي ختام الجولة، وجّه المحافظ بضرورة التوسع في إنشاء مراكز مماثلة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، مع توفير خدمات التدريب بأسعار مناسبة، دعمًا للأسر وتمكينًا لأكبر عدد من الطلاب.