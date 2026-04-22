إعلان

سافرت للمطار بفستان الفرح لتعتمر.. حكاية ممرضة المنوفية التي ماتت فجأة داخل المستشفى

كتب : أحمد الباهي

07:33 م 22/04/2026

ممرضة بركة السبع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

"سافرت بفستانها عشان تحقق حلمها".. كلمات بسيطة لكنها تحكي قصة قصيرة لكنها مليئة بالتفاصيل الإنسانية، انتهت برحيل ممرضة شابة داخل مستشفى بركة السبع المركزي بمحافظة المنوفية.

بداية مختلفة وحلم اتحقق

روى زوجها عمر خالد، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن بداية حياتهما لم تكن تقليدية، حيث لم يقيموا حفل زفاف، وقررا بدء حياتهما بأداء العمرة، تنفيذًا لرغبة كانت تحلم بها منذ فترة طويلة.

وأضاف أن يوم زواجهما كان مختلفًا، إذ عُقد القران في الثامنة مساءً، وبعدها بساعة واحدة فقط كانا في طريقهما إلى المطار، لتسافر معه بفستانها الأبيض، في مشهد يعكس بساطة الحلم وصدق المشاعر.

"كنت راضي عنها".. شهادة زوج

قال عمر خالد إن زوجته كانت مثالًا في الأخلاق والطيبة، مضيفًا: "أنا راضي عنها والله.. كانت أطيب خلق الله"، مشيرًا إلى أنها كانت ترى فيه الأب والأخ والزوج، وكانت دائمًا تعبر عن سعادتها بحياتها معه.

أيام قليلة في العمل

أوضح أن زوجته، الممرضة سماح مصطفى، 26 عامًا، استلمت عملها داخل مستشفى بركة السبع يوم 7 أبريل، ولم تمر سوى أيام قليلة حتى جاء يوم 20 من الشهر نفسه، الذي شهد الواقعة المؤلمة.

اللحظات الأخيرة

أشار إلى أنه حاول التواصل معها صباح يوم الوفاة دون جدوى، قبل أن تخبره شقيقته، وهي تعمل ممرضة، بعدم وجودها داخل القسم، ومع البحث تبين أنها دخلت أحد الحمامات، حيث عُثر عليها فاقدة الوعي.

وأضاف أنه جرى نقلها إلى العناية المركزة، واستمرت محاولات إنعاشها لمدة ساعتين، لكنها كانت فاقدة النبض منذ البداية، ولم تفلح كل المحاولات في إنقاذها، مؤكدًا أنها لم تكن تعاني من أي أمراض.

خلفية الواقعة

توفيت الممرضة داخل مستشفى بركة السبع المركزي صباح يوم 20 أبريل، إثر أزمة صحية مفاجئة أثناء تأدية عملها، وسط حالة من الحزن بين زملائها، الذين أشادوا بإخلاصها واجتهادها خلال فترة عملها القصيرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

