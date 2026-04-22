قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تفاصيل قضية اتجار في المخدرات

ترجع وقائع القضية رقم 9164 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الرمل أول عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط متهم بحوزته مواد مخدرة.

كانت التحريات أكدت ممارسة المتهم "م.أ.ص" عامل نشاطًا إجراميًا بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، وجرى استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه.

القبض على المتهم

ألقي القبض على المتهم أثناء إخراجه من حافظة قماش قطعتين لمخدر الحشيش، وعثر بحوزته على 31 قطعة أخرى لمخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.