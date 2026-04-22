شهد طريق مساكن أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حادث تصادم بين ميني باص وسيارة ربع نقل كانت تسير عكس الاتجاه، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

انتقال الأجهزة المعنية

انتقلت قوات الأمن ورجال الإسعاف بالقليوبية إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف من فرع هيئة الإسعاف لتقديم الدعم اللازم.

الفحص والإصابات

وبالمعاينة والفحص، تبين إصابة 5 أشخاص جراء الحادث، وتم التعامل معهم ميدانيًا قبل نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

نقل المصابين وإعادة الحركة

نقل المصابون إلى مستشفى الخانكة التخصصي لتلقي العلاج، فيما تمكن رجال إدارة مرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها بعد رفع آثار الحادث.

الإجراءات القانونية

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.