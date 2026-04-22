قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة ألف جنيه ومصادرة الأسلحة النارية المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بحياة سلاح نارى.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار شوقي عبد المجيد الصالحي، رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أحمد جمال عامر، والمستشار محمد احمد سالم وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

تفاصيل القضية

ترجع وقائع القضية رقم 18655 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة محرم بك عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد ضبط متهم بحوزته أسلحة نارية.

ضبط عاطل يتاجر في الأسلحة نارية

ووفقًا لأوراق القضية، أكدت التحريات مزاولة المدعو "م.ش.م" عاطل، مقيم بمحافظة البحيرة، نشاطًا إجراميًا في الاتجار بالأسلحة النارية متخذًا من منزله مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

انتقل ضباط الإدارة إلى مكان تواجده وتقابل معه أحد رجال الشرطة مدعيًا رغبته في سلاح ناري منه، فأخرج سلاح ناري "فرد خرطوش"، وعلى جرى القبض على المتهم.

18 فرد خرطوش

وبتفتيش المتهم عثر على هاتف محمول ومبلغ مالي، وعثر داخل سيارته على جوال بلاستيك يحوي عدد 18 فرد خرطوش، فيما اعترف المتهم بحيازته الأسلحة النارية بقصد الاتجار.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.