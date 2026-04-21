بعد مشاجرة المستشفى العام.. قرارات عاجلة من محافظ سوهاج لفرض الانضباط داخل المنشآت الصحية

كتب : عمار عبدالواحد

11:40 م 21/04/2026
    مشاجرة مستشفى سوهاج العام
    جانب من المشاجرة
    أحد أطراف المشاجرة دون ملابس

كلف اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، بتنفيذ حملات مرور دورية ومفاجئة على جميع مستشفيات المحافظة، بهدف متابعة انتظام العمل والتأكد من التزام أفراد الأمن بالتعامل اللائق مع المواطنين.

مراجعة شركات الأمن ورفع كفاءة الأداء

وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة التعاقدات مع شركات الأمن الخاصة، لضمان الاستعانة بعناصر مدربة على إدارة الأزمات والتعامل الاحترافي مع الحالات الطارئة، بما يساهم في تقليل التوتر داخل المنشآت الطبية.

جاءت هذه الإجراءات على خلفية المشاجرة التي شهدها مستشفى سوهاج العام بين مرافقي أحد المرضى وأفراد الأمن الإداري، والتي دفعت الأجهزة التنفيذية للتحرك السريع لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.

حماية المنشآت الطبية والتصدي لأي تجاوزات

وأكد المحافظ على قدسية المنشآت الطبية باعتبارها مرفقًا عامًا لا يجوز التعدي عليه، مشددًا على أن أي اعتداء على الأطقم الطبية أو المواطنين سيقابل بإجراءات قانونية حاسمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

تعزيز التنسيق الأمني داخل المستشفيات

ووجه "راشد" بضرورة مراجعة خطط التأمين الداخلي، مع تفعيل التنسيق مع مديرية أمن سوهاج لدعم نقاط الشرطة داخل المستشفيات، خاصة في أقسام الاستقبال والطوارئ، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ.

وأشار المحافظ إلى أن هذه التحركات تستهدف تحقيق الانضباط الكامل داخل المستشفيات، بما يضمن تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في أجواء آمنة يسودها الهدوء والاحترام المتبادل.

مشاجرة المستشفى الميري مستشفى سوهاج العام محافظ سوهاج الانضباط بالمستشفيات

