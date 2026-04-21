اعتمد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، الخطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني "الدور الأول" للعام الدراسي 2026/2025، موجهاً مسؤولي مديرية التربية والتعليم برفع درجة الجاهزية القصوى بكافة الإدارات التعليمية.

وأكد المحافظ على ضرورة تكاتف الجهود لضمان خروج العملية الامتحانية بالشكل الذي يليق بمحافظة أسوان، مع وضع مصلحة الطالب فوق أي اعتبار وتذليل كافة العقبات أمام سير اللجان.

المواعيد الرسمية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

كشفت الخطة الزمنية المعتمدة عن انطلاق امتحانات صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية، والتعليم الفني) في الفترة من 16 إلى 24 مايو المقبل.

وفيما يخص الشهادة الإعدادية، فقد تحدد لها الفترة من 4 إلى 11 يونيو القادم، وذلك في إطار حرص المحافظة على تنظيم المواعيد بما يمنح الطلاب الوقت الكافي للمراجعة ويضمن عدم التداخل بين المراحل المختلفة.

تجهيز البيئة الامتحانية وراحة الطلاب

وفي سياق متصل، شدد محافظ أسوان على ضرورة تهيئة المناخ النفسي والبدني الملائم للطلاب داخل اللجان، من خلال تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، والتأكد من جودة الإضاءة والتهوية، وتوفير مبردات المياه لمواجهة درجات الحرارة.

كما وجه بضرورة إحكام الرقابة والالتزام التام بالضوابط المنظمة للامتحانات، مع التنبيه على التعامل الفوري والحاسم مع أي حالات طوارئ قد تطرأ لضمان الهدوء والتركيز للطلاب.

خطة المديرية لإعلان النتائج والتأمين

من جانبه، أوضح الدكتور ربيع أبو يوسف، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، أن المديرية بدأت بالفعل تنفيذ توجيهات المحافظ من خلال وضع خطة متكاملة لتأمين اللجان وتنظيم أعمال الكنترولات.

وأشار إلى وجود تعليمات مشددة ببدء أعمال التصحيح ورصد الدرجات أولاً بأول وبدقة متناهية، تمهيداً لإعلان النتائج في أسرع وقت ممكن، تحقيقاً لمبدأ الشفافية وطمأنةً للطلاب وأولياء أمورهم على مستوى المحافظة.