رئيس هيئة قناة السويس يبحث مع «تيدا مصر» تعزيز التعاون الصناعي واللوجيستي

كتب : أميرة يوسف

05:28 م 21/04/2026 تعديل في 05:28 م
بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مع السيد واي جيان تشن نائب رئيس مجلس إدارة شركة تيدا مصر للاستثمار، سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك، وذلك خلال لقاء رسمي عُقد بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، بحضور قيادات الهيئة ومسؤولي الشركة.

وأكد رئيس الهيئة في مستهل اللقاء حرص قناة السويس على تحقيق التكامل مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتنسيق مع المستثمرين والمطورين الصناعيين لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للقناة، بما يسهم في تحويل المنطقة إلى مركز صناعي ولوجيستي عالمي يقدم خدمات متكاملة.

وأشار إلى انفتاح الهيئة على توسيع مجالات التعاون مع شركة تيدا الصينية، باعتبارها أحد أبرز المطورين الصناعيين بمنطقة العين السخنة وشريكاً مهماً في جهود التنمية الصناعية.

من جانبه، أعرب نائب رئيس شركة تيدا مصر عن تطلعه لتعزيز التعاون مع هيئة قناة السويس، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة، لافتاً إلى الطفرة التي شهدتها المنطقة الصناعية التابعة للشركة خلال السنوات الأخيرة.

دعم التنمية الصناعية بالعين السخنة


ناقش الجانبان سبل دعم التنمية داخل منطقة تيدا الصناعية، وربطها بمنظومة متكاملة تشمل خدمات لوجيستية متطورة ومدناً خدمية حديثة، بما يعزز الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها قناة السويس.

توطين الصناعات البحرية


تطرق اللقاء إلى فرص التعاون في توطين صناعة الوحدات البحرية، وتقديم خدمات الصيانة والإصلاح عبر الترسانات والشركات التابعة للهيئة، إلى جانب بحث فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات الصينية العاملة في هذا القطاع.

