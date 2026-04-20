خيمت حالة من الحزن العميق بين الأطقم الطبية بمحافظة المنوفية، عقب وفاة الممرضة سماح مصطفى حسين، اليوم الاثنين داخل مستشفى بركة السبع المركزي، إثر أزمة قلبية مفاجئة خلال نوبة عملها، وذلك بعد أيام قليلة فقط من استلامها العمل، في واقعة تركت أثرًا بالغًا في نفوس زملائها وكل من تعامل معها.

لحظات صادمة داخل المستشفى

شهدت الساعات الأخيرة من حياة الممرضة الشابة أحداثًا صعبة، حيث لاحظ زملاؤها اختفاءها لفترة، قبل أن يعثروا عليها داخل أحد حمامات المستشفى في حالة إعياء شديد، وعلى الفور جرى نقلها إلى قسم الاستقبال والطوارئ، في محاولة سريعة لإنقاذ حياتها، وسط حالة من القلق والترقب بين الحاضرين.

محاولات إنقاذ لم تتوقف

استمرت محاولات الفريق الطبي لإنعاشها لعدة دقائق، حيث أجروا الإسعافات اللازمة والإنعاش القلبي الرئوي بكل ما لديهم من خبرة، إلا أن حالتها لم تستجب، ليتحول المشهد داخل المستشفى إلى صدمة كبيرة بعد تأكد وفاتها، خاصة أنها كانت منذ لحظات تؤدي عملها بشكل طبيعي بين زملائها.

بداية حياة لم تكتمل

كشفت المعلومات أن الممرضة سماح مصطفى حسين، تبلغ من العمر 27 عامًا، وتنتمي إلى محافظة أسيوط، وانتقلت مؤخرًا إلى المنوفية بعد زواجها منذ شهرين فقط من شاب بإحدى قرى مركز بركة السبع، وكانت تستعد لبداية حياة جديدة، تزامنًا مع تعيينها حديثًا داخل المستشفى، قبل أن تنتهي رحلتها بشكل مفاجئ.

نعي رسمي مؤثر من الصحة

نعت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، بقيادة الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة، الممرضة الراحلة في بيان رسمي حمل كلمات مؤثرة، جاء نصه:

ينعى الأستاذ الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وجميع قيادات والعاملين بالمديرية والقطاع الصحي بالمحافظة، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، الزميلة المغفور لها بإذن الله مس / سماح مصطفى حسين، الممرضة بمستشفى بركة السبع المركزي، والتي انتقلت إلى جوار ربها إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تأدية عملها داخل المستشفى، لتضرب أروع الأمثلة في الإخلاص والتفاني في العمل حتى اللحظات الأخيرة.

حالة حزن بين زملائها

سيطرت حالة من الحزن الشديد على زملاء الراحلة داخل المستشفى، حيث أكدوا أنها كانت تتمتع بحسن الخلق والاجتهاد في العمل، ولم تتأخر يومًا عن أداء واجبها، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم أسرتها الصبر والسلوان، مؤكدين أن ذكراها ستظل حاضرة بينهم لما تركته من أثر طيب في نفوس الجميع.