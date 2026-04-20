إعلان

لحماية الطلاب.. محافظ الوادي الجديد يوجه بإنشاء مطبات ومظلات بمدرسة في الخارجة

كتب : محمد الباريسي

05:07 م 20/04/2026

محافظ الوادي الجديد تتفقد مدرسة 25 يناير بالخارجة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انضباط مدرسي وتوجيهات أمنية صارمة لتأمين سلامة الطلاب
زارت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، مدرسة 25 يناير للتعليم الأساسي بمدينة الخارجة بجولة تفقدية مفاجئة اليوم الإثنين، وذلك للوقوف على انتظام سير العملية التعليمية وضمان تقديم خدمات تعليمية متميزة.

وتفقدت المحافظ عدداً من الفصول الدراسية، حيث تابعت عن كثب انضباط العمل داخل المدرسة، مشددة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والمناهج المقررة بما يخدم مصلحة الطلاب التعليمية.

إجراءات عاجلة لتأمين فناء المدرسة ومحيطها

وجّهت المحافظ تعليمات فورية ببدء إنشاء مظلات واقية للطلاب داخل فناء المدرسة، مع التشديد على ضرورة مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة أثناء التنفيذ لحماية الأطفال من أشعة الشمس وتقلبات الطقس.
وفي خطوة استهدفت تأمين سلامة الطلاب خارج أسوار المدرسة، كلفت المحافظ مديرية الطرق بسرعة عمل مطبات صناعية بالشارع المؤدي إلى المدرسة، لضمان الحد من السرعات الزائدة للمركبات وتوفير عبور آمن للتلاميذ.

توسعات مستقبلية ومجمع مدارس جديد

من ناحية أخرى، بحثت المحافظ الخطط المستقبلية لتطوير المنظومة التعليمية بالحي، حيث أمرت بعرض الموقف الحالي للأرض الفضاء الكائنة بجوار المدرسة.
ولفت إلى، التخطيط لإقامة مجمع مدارس متكامل في هذه المساحة، ليكون بمثابة توسع مستقبلي يسهم في تقليل الكثافات الطلابية وتقديم خدمة تعليمية تليق بأبناء الحي، مؤكدة أن الارتقاء بقطاع التعليم يمثل أولوية قصوى للجهاز التنفيذي بالمحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

