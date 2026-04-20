“صورناهم لكسر عينهم وترهيبهم عشان ميبلغوش، واستدرجناهم للمنزل المهجور تحت تهديد السلاح الأبيض والعصي، واتعدينا على إحدى الفتيات وحاولنا نجبر شخص يشارك في التعدي، وصورنا الواقعة بالكامل وهددناهم بالنشر على مواقع التواصل”.. بهذه الكلمات جاءت اعترافات المتهمين في واقعة التعدي على فتاة داخل منزل مهجور بدائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية.

اعترافات تفصيلية للمتهمين

وأضاف المتهمون في اعترافاتهم أنهم استدرجوا المجني عليهم بعد تجمعهم في إطار علاقة صداقة يوم 13 أبريل الجاري أثناء احتفالهم بأعياد شم النسيم، حيث توجهوا إلى محل إقامة أحدهم لرسم “وشوم”، قبل أن يفاجئوا بحضور باقي المتهمين واقتيادهم تحت تهديد أسلحة بيضاء وعصي خشبية إلى منزل مهجور مجاور، حيث وقع التعدي على إحدى الفتيات، ومحاولة إرغام أحد الأشخاص على التعدي عليها، مع تصوير الواقعة بالكامل لاستخدامها في التهديد ومنع الإبلاغ.

كشف ملابسات الفيديو المتداول

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد تمكنت من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر ارتكاب الواقعة داخل منزل مهجور، وذلك دون ورود بلاغات رسمية في البداية، قبل أن يتم تحديد هوية المجني عليهم والمتهمين.

أقوال المجني عليهم

وبسؤال المجني عليهم، وهم فتاتان و3 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة قها، أقروا بتفاصيل الواقعة وظروف حدوثها، وما تعرضوا له من تهديد وتعدٍ وتصوير، ما دفعهم لعدم الإبلاغ في البداية خشية الفضيحة.

ضبط المتهمين وحبسهم

وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتبين أنهم رسام وشوم وصديقيه، أحدهما له معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أنهم صوروا الضحايا بهدف “كسر عينهم” وتهديدهم، كما أقر أحدهم بنشر الفيديو عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي قبل حذفه لاحقًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين على ذمة القضية، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.