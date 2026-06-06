أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ما يُثار حول فرض رسوم ضريبية 10% على مصنعية الذهب غير صحيح، موضحًا أن هذا بروتوكول معمول به منذ 2021 بين المصلحة وصناع الذهب.

وأضاف فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، أن البروتوكول يهدف لتحصيل ضريبة القيمة المضافة بمعدلات ثابتة، ولا يوجد له أي تأثير على المواطن أو المشتري.

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الزيادة السنوية 10% تعني تحديد مصنعية جرام الذهب عيار 21 بـ64 جنيهًا بزيادة 6 جنيهات فقط عن العام الماضي، وهذه الزيادة محاسبية بحتة.

وتابع أن "المواطن يوم 1 يوليو لما يروح يشتري دهب، مش هيتغير معاه أي حاجة، ولا أي حاجة، القصة ببساطة بين المصلحة وغرفة صناعة الذهب والتجار".

وشدد سعيد فؤاد على أن الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية تتضمن ضم الاقتصاد غير الرسمي للرسمي، ومبدأ "عفا الله عما سلف"، ونظام تحاسبي مبسط للممولين أقل من 20 مليونًا بنسب تبدأ من 0.4% حتى 1.5%.

وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن الحوافز الجديدة تشمل إعفاء الممول الملتزم من ضريبة توزيعات الأرباح لمدة 5 سنوات، وتأجيل تحصيل ضريبة المرتبات لنهاية العام، مشيدًا بهذه الحوافز كأداة لتحفيز الانضمام للمنظومة الرسمية.