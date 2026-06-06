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هل يستمر المسار الهبوطي للذهب؟.. مدير آي صاغة يجيب

كتب : حسن مرسي

09:18 م 06/06/2026 تعديل في 09:35 م

سعر الذهب

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أكد سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة آى صاغة، أن انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة بيانات اقتصادية ساهمت فى تعزيز قوة الدولار بشكل كبير، مما دفع الزخم نحو توقعات بارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف إمبابى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم"، أن رؤوس الأموال تتجه حاليًا إلى الاستثمار فى الدولار باعتباره عملة قوية، مؤكدًا أن مدخري الذهب لم يخسروا شيئًا لأنهم ما زالوا يحتفظون بأموالهم فى صورة ذهب.

وأشار المدير التنفيذى لمنصة آى صاغة إلى أن من يمتلك أموالًا تزيد على احتياجاته ويحتفظ بها فى ذهب لن يتأثر سلبًا، محذرًا من المضاربة فى الذهب مع ارتفاع أو انخفاض الأسعار فى الأسواق.

وتابع أن "الذهب استثمار طويل الأجل، لو كنت محتاج فلوسك بعد سنة أو سنتين يبقى ده مناسب جدًا، لكن لو هتحتاجها في أقل من كده يبقى الأحسن تدور على أداة تانية أو مجال تاني تستثمر فيه".

وشدد سعيد إمبابى على أن المستثمرين قصيرى الأجل هم الأكثر تضررًا من تقلبات السوق، بينما المستثمرون طويلو الأجل (سنة أو سنتين) يحققون عوائد جيدة رغم التقلبات.

وأكد المدير التنفيذى لمنصة آى صاغة أن الوقت الحالى مناسب للشراء لمن يخطط للاحتفاظ بالذهب لمدة طويلة، أما المضاربة اليومية فمحفوفة بالمخاطر ولا ينصح بها غير المحترفين.

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سعيد إمبابى ذهب دولار أسعار فائدة

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