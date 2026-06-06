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موسى: الدعم النقدي لا يعني صرف فلوس للمواطنين بل كارت ذكي

كتب : داليا الظنيني

09:12 م 06/06/2026

أحمد موسى

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أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك لبسًا كبيرًا لدى المواطنين حول مفهوم الدعم النقدي أو شبه النقدي، موضحًا أن البطاقة التموينية سيتحول لها فلوس، ولن يتم تقديم أي أموال نقدية مباشرة.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن كل صاحب بطاقة سيحصل على كارت ذكي يتم من خلاله تحويل القيمة النقدية للدعم، ويصبح للمواطن حرية الاختيار الكاملة في شراء السلع التي يحتاجها، سواء زيت أو فراخ أو أي سلعة أخرى.

وأشار إلى أن قيمة دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة للسنة المالية المقبلة وصلت إلى 180 مليار جنيه، مقارنة بـ160 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، مما يؤكد حرص الدولة على زيادة الدعم وليس إلغاءه.

وتابع أن "الدولة جاهزة لتطبيق فكرة الدعم النقدي، وتكلفة رغيف الخبز الواحد في منظومة التموين تتراوح ما بين 137 إلى 150 قرشًا تتحملها الدولة".

وشدد موسى على أن الدولة لن تلغي الدعم، بل تعمل على تطويره ليكون أكثر كفاءة ويصل إلى مستحقيه، مع إتاحة حرية الاختيار للمواطن بدلًا من حصره في سلع محددة فقط.

وأكد أن وزارة التموين أعدت نفسها جيدًا لتطبيق هذه المنظومة، التي ستمثل نقلة نوعية في طريقة تقديم الدعم للمواطنين، مع الحفاظ على قيمة الدعم بل زيادتها.

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أحمد موسى دعم نقدي تموين كارت ذكي

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